Nationaler Haushaltsrat kritisiert Höhe des geplanten Budgetdefizits

Der Nationale Haushaltsrat in Prag hält den Budgetentwurf mit einem geplanten Haushaltsdefizit von 40 Milliarden Kronen (1,56 Milliarden Euro) nicht für optimal. Dem Rat zufolge sollte das Defizit in den nächsten zwei Jahren aufgrund der guten Wirtschaftslage reduziert werden. Der Haushaltsrat hat seine Stellungnahme zur Wirtschaftsentwicklung im öffentlichen Sektor am Dienstag veröffentlicht. Das Finanzministerium rechnet mit einem jährlichen 40-Milliarden-Kronen-Defizit bis 2021.

Der Nationale Haushaltsrat soll die Haushaltspolitik des Staates unabhängig beurteilen. An seiner Spitze steht das ehemalige Mitglied des Bankenrates der Tschechischen Nationalbank, Eva Zamrazilová. Der Rat noch zwei weitere Mitglieder.