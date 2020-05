Nachbarn aus Böhmen und Sachsen fordern Öffnung ihrer Grenze

Bürger aus Tschechien und Sachsen haben am Samstag einen gemeinsamen Spaziergang entlang der beiderseitigen Grenze unternommen. Sie wanderten an verschiedenen Orten, darunter im Felsengebiet bei Tisá / Tissa. Dabei forderten sie die Regierungen in Tschechien und Deutschland auf, Schritte zur Öffnung ihrer Grenze zu unternehmen. Dass man ihnen gegenwärtig die Möglichkeit nehme, sich mit Freunden, Familien und Nachbarn zu treffen, empfinde man als schlecht. Das sagte der Nachrichtenagentur ČTK gegenüber einer der Organisatoren der Aktion – Jan Kvapil vom Lehrstuhl für Germanistik an der Philosophischen Fakultät in Ústí nad Labem / Aussig.

Es fehle ihnen der persönliche Kontakt zu den Freunden in Sachsen, und den ersetze auch kein soziales Netz. Es sei einfach erforderlich zu zeigen, wie unsinnig die totale Schließung der Grenze sei, betonte Kvapil. Noch vor dem gemeinsamen Spaziergang wurde die Forderung verlautbart, dass sich die Nachbarn aus dieser Grenzregion die Öffnung der Grenze wünschen. Dies wurde damit begründet, dass der Verlauf der Coronavirus-Pandemie in Tschechien wie auch in Sachsen sehr günstig sei.