Nach heißen Tagen kommt frostige Nacht

Tschechien hat eine kalte Nacht erlebt. An mehr als hundert Wetterstationen hierzulande wurden die Kälterekorde für den 26. September geknackt. Das sind zwei Drittel der Messstationen, die die Werte seit mehr als 30 Jahren aufzeichnen. Am tiefsten sank das Quecksilber bei Rokytská slať / Weitfäller Filz im Böhmerwald, und zwar auf minus 10,7 Grad Celsius. Dies teilte das Tschechische Hydrometeorologische Institut am Mittwoch mit.

Noch in der vergangenen Woche wurden hierzulande mehrere Tage in Folge die Wärmerekorde gebrochen. Die Höchsttemperaturen kletterten auf über 30 Grad Celsius.