Mutmaßlicher Hacker Nikulin scheitert vor Verfassungsgericht

Der mutmaßliche russische Hacker Jewgeni Nikulin ist erneut mit einer Verfassungsbeschwerde gegen seine Auslieferung aus Tschechien in die USA gescheitert. Dies bestätigte der Anwalt des 30-Jährigen gegenüber dem Tschechischen Fernsehen am Sonntag. Bei der Beschwerde ging es hauptsächlich um die Art und Weise, wie Nikulin in die USA gebracht worden war.

Nach langen juristischen Auseinandersetzungen war Nikulin an die USA ausgeliefert worden. Die US-Ermittler werfen ihm vor, die Zugangsdaten von rund 117 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerks LinkedIn gestohlen zu haben. Auch Russland hatte die Auslieferung seines Staatsbürgers gefordert