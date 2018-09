Musikpreis „Český slavík“ wird nicht vergeben

Jaroslav Těšínský von der veranstaltenden Agentur Musica Bohemica, informierte am Donnerstag darüber, dass die Umfrage, in der über den beliebtesten Sänger abgestimmt wird, in diesem Jahr nicht stattfindet. Die Veranstalter wollen neue Regeln für die Abstimmung auszuarbeiten. Das offene System der Abstimmung der Musikfans konnte den Veranstaltern zufolge leicht missbraucht werden. Těšínský sagte, die Umfrage müsse den Schritt mit der Zeit halten. Im vergangenen Jahr überschattete zudem ein Skandal um die Rechtsrock-Band Ortel die Vergabe der Auszeichnung.

Schlagerlegende Karel Gott brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass es nächstes Jahr gelingen wird, die Umfrage wieder durchzuführen. Der Sänger hat sie zuvor 42. Mal gewonnen.