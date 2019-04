Musikfestival in Prager Metro

Mehr als 40 Bands spielen am Mittwoch in ausgewählten Stationen der Prager Metro. Die Musikveranstaltung nennt sich „Nalaďte se v metru“, auf Deutsch ungefähr „Stimmen Sie sich in der Metro ein“. Sie findet zum achten Mal statt.

Die Konzertserie hat bereits am Morgen in den Vestibülen der Stationen Náměstí republiky und Hlavní nádraží (Hauptbahnhof) begonnen. Weitere Veranstaltungsorte sind Můstek, Florenc und Hradčanská. Das musikalische Spektrum reicht von Jazz, Funk und Soul über Rock und Rhythm & Blues bis zu Drum & Bass.