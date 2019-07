Musikfestival „Colours of Ostrava“ startet

In der mährisch-schlesischen Industriestadt Ostrava / Ostrau beginnt am Mittwoch das Festival „Colours of Ostrava“. Es ist es die größte Musikveranstaltung in Tschechien. Bis Samstag treten rund 200 Bands aus dem In- und Ausland auf. Headliner sind unter anderem The Cure und die französische Sängerin Zaz. Die insgesamt 24 Bühnen stehen zum Großteil auf dem denkmalgeschützten Gelände eines früheren Stahlwerks.

Zum Programm gehören auch ein Diskussionsforum mit etwa 150 Rednern aus der ganzen Welt sowie zahlreiche Theateraufführungen, Kunst-Ausstellungen und Kino-Vorstellungen. Feierlich eröffnet wird „Colours of Ostrava“ mit einem Konzert der Lokalmatadore von der Band Buty.