In der Prager U-Bahn ertönt an diesem Mittwoch Live-Musik. Die Verkehrsbetriebe haben in Zusammenarbeit mit mehreren Prager Musikschulen zum achten Mal die Aktion „Stimmen sie sich in der Metro ein“ organisiert.

Die Passagiere können sich am Nachmittag in den Umsteigstationen der Linien A und C Jazz, Funk, Rock und Volksmusik in der Interpretation von Berufsmusikern und Laienensembles anhören.