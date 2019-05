Museumspreise Gloria musealis vergeben

Das tschechische Museumsereignis des vergangenen Jahres war der sogenannte Präsidentenzug zum 100. Gründungsjubiläum der Tschechoslowakei. Das Technische Nationalmuseum ist dafür am Donnerstag mit dem Preis Gloria musealis geehrt worden. Zur besten Ausstellung des Jahres 2018 wurde eine Schau des Kunstmuseums in Olomouc / Olmütz gekürt. Diese zeigt die aufkommende künstlerische Avantgarde in den früheren Ländern der Habsburger Monarchie zwischen 1908 und 1928 und soll als Nächstes in Krakau, Bratislava und Pécs Station machen.

Der Preis Gloria musealis ist vor 17 Jahren zum ersten Mal vergeben worden. Dieses Jahr nahmen 58 Galerien und Museen aus ganz Tschechien teil, sie meldeten insgesamt 93 Projekte an.