Müll und Wasser – Tschechien plant engere Zusammenarbeit mit Israel

Tschechien will mit Israel enger im Umweltbereich zusammenarbeiten. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Müll- und Wasserwirtschaft liegen, zu den Themen sollen regelmäßig Seminare veranstaltet werden. Einen entsprechenden Vertragsvorschlag von Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) und Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) will die Regierung am Mittwoch beraten.

Tschechiens Chefdiplomat Petříček wird in dieser Woche nach Israel reisen. Bei seinem zweitägigen Besuch wird er mit dem dortigen Premier Benjamin Netanjahu zusammentreffen sowie als Schirmherr das sechste tschechisch-israelische Forum eröffnen, informierte das Außenministerium in einer Pressemitteilung.