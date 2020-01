Der tschechische Motorradfahrer Jakub Kornfeil hat seine Sportkarriere beendet. Er informierte darüber am Montag in einem Pressebericht und deutete an, dass hinter der Entscheidung vor allem ökonomische Gründe stehen. Der 26-jährige Tscheche bestritt seine letzte WM-Saison in den Farben von PrüstelGP.

Bei den Rennen der Moto3-WM stand Kornfeil fünfmal auf dem Podest: zweimal war er Zweiter und dreimal Dritter.