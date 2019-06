Der tschechische Motorradfahrer Jakub Kornfeil hat beim Großen Preis der Niederlande in Assen am Sonntag den dritten Platz in der Moto3-Klasse belegt. Es sei ein glänzender Kampf gewesen, er sei sehr glücklich, sagte im Ziel der 26-jährige Tscheche.

Es siegte Tony Arbolino vor Lorenzo Dalla Porta, beide aus Italien.