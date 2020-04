Moskau lehnt Verantwortung für Hackerangriffe auf tschechische Kliniken ab

Die russische Botschaft in Prag hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach Russland für die jüngsten Hackerangriffe auf tschechische Kliniken verantwortlich sein soll. Die Anschuldigungen seien haltlos und eine antirussische Provokation, so die Vertretung in einer Pressemitteilung. Zuvor berichteten tschechische Medien unter Berufung auf Geheimdienstkreise, dass Moskau hinter den Cyberangriffen stehen könnte.

In der vergangenen Woche war unter anderem das Klinikum in Brno / Brünn Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Attacke konnte jedoch erfolgreich abgewehrt werden. Anfang des Jahres. Auch die psychiatrische Klinik im mittelböhmischen Kosmonosy sowie das Krankenhaus von Karlovy Vary / Karlsbad meldeten Angriffe auf die Computernetze.