Mordverdächtiger Ausländer dank internationalem Haftbefehl gefasst

Der vermutliche Mörder an zwei Männern, deren Leichen in einer Herberge bei Pardubice entdeckt wurden, ist am Dienstag an der polnisch-ukrainischen Grenze gefasst worden. Es handelt sich um einen 32-jährigen Ukrainer, auf den die tschechische Polizei einen internationalen Haftbefehl ausgestellt hatte. Die beiden Opfer wurden am Sonntagabend mit Stichwunden tot in der Herberge der ostböhmischen Gemeinde Opatovice nad Labem aufgefunden.

Dank der Zusammenarbeit mit der Ausländerpolizei bekamen die Kriminalisten die Information, dass sich der Mordverdächtige mit dem Bus in die Ukraine absetzen wolle. Ganz offenbar, um einer Strafverfolgung durch tschechische Instanzen zu entgehen, sagte die Sprecherin der Polizeibehörde des Kreises Pardubice. In Kooperation mit der Staatsanwaltschaft in Hradec Králové / Königgrätz werde jetzt die Rückführung des Straftatverdächtigen nach Tschechien eingeleitet, ergänzte die Sprecherin.