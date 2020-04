Modellschätzung: Ende Mai 8500 Covid-19 Fälle

Bis Ende Mai wird es in Tschechien rund 8500 Ansteckungen mit dem Covid-19-Erreger geben. Das geht aus einer Prognose hervor, die vom Institut für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS) am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz in Prag vorgestellt wurde. Die Statistiker rechnen mit einem durchschnittlichen Tageszuwachs im Mai um 15 Fälle. Die Epidemie verliere an Kraft, sagte ihr Leiter Ladislav Dušek vor Journalisten.

Laut Angaben des Amtes infiziert ein Angesteckter derzeit 0,7 Personen. Etwa 15 Prozent der Patienten müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Risikoaltersgruppe über 65 Jahre beteiligt sich an der Gesamtzahl der Fälle mit etwa 20 Prozent, die Zahl der Erkrankten über 75 Jahre sank auf neun Prozent.