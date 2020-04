Modellschätzung: Ende April wird Tschechien 10.000 Covid-19-Fälle haben

Bis Ende April wird es in Tschechien rund 10.000 Ansteckungen mit dem Covid-19-Erreger geben. Zugleich wird erwartet, dass ein Viertel davon ältere Menschen sein werden. Das geht aus einem kumulativen Modell hervor, das vom Institut für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS) entwickelt und am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz in Prag erläutert wurde.

In dem Modell werden auch die bisher unentdeckten Fälle in der Bevölkerung berücksichtigt. Die aktuellen Annahmen gehen von etwa 10 Prozent aus, sagte der Direktor des Amtes, Ladislav Dušek, vor Journalisten. Seine Behörde präzisiert ihre Schätzungen ständig. Eine Woche vor Ende März sagte sie für Mitte April zirka 8000 positive Covid-19-Fälle voraus. Am 1. April korrigierte sie diese Zahl auf 5600, was sich bestätigte. Auch zu Ostern sei es zu keiner unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus im Land gekommen, erklärte Dušek. Nach Meinung von Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) sei es grundsätzlich wichtig, dass die Zahl derjenigen, die ihre Erkrankung in einem Krankenhaus behandeln müssen, nicht weiter steigt.