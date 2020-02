Mobilfunkbetreiber informieren Tschechen im Ausland über Coronavirus

Die Mobilfunkbetreiber haben allen ihren tschechischen Kunden, die sich in Ländern aufhalten, wo sich der Coronavirus verbreitet, eine SMS geschickt. Sie macht sie auf die Ansteckungsgefahr aufmerksam und verweist auf die Webseiten des Gesundheitsministeriums.

Eine SMS erhielten am Freitag alle Tschechen, die sich in der Gegenwart in China, Hongkong, im Iran, in Japan, Singapur, Südkorea und Italien aufhalten. Dies teilte der Exekutivdirektor der Vereinigung der Mobilfunkbetreiber, Jiří Grund, am Samstag mit.