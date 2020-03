Mit Covid-19 infizierte Rentner werden in vier Krankenhäuser verlegt

Zu den Menschen, die von einer Ansteckung mit dem Coronavirus am meisten gefährdet sind, gehören zweifellos die Senioren. Wie die Ministerin für Arbeit und Soziales Jana Maláčová (Sozialdemokraten) am Freitag ausführte, hat sich die Covid-19-Erkrankung in sechs Rentnerheimen eingenistet. Am Samstag haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes diese Infektion in einer Einrichtung auf der Böhmisch-Mährischen Höhe bestätigt. Es handelt sich um das Rentnerheim in Břevnice bei Havlíčkův Brod / Deutschbrod, wo die Ansteckung bei zehn Heimbewohnern und zwei Beschäftigten nachgewiesen wurde. Die Einrichtung ist in Quarantäne. Die übrigen 22 Rentner und Mitarbeiter des Heimpersonals haben sich am Samstag dem Test auf eine mögliche Infizierung unterzogen. Das Ergebnis der Proben steht noch aus.

Wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch (Ano-Partei) mitteilte, stehen für die Senioren aus den Rentnerheimen, die sich angesteckt haben, insgesamt 329 Betten in vier Krankenhäusern zur Verfügung. Es sind zwei Kliniken in der Hauptstadt sowie die Krankenhäuser im mittelböhmischen Lázně Toušeň / Tauschim und im ostböhmischen Těchonín / Linsdorf. Nach Aussage von Krisenstabschef Roman Prymula werden dorthin die Senioren mit einem leichten Krankheitsverlauf gebracht, damit sie von den Heimbewohnern ohne Ansteckung vorerst isoliert werden.