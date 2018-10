Ministerium erwägt Verbot von Zirkustieren

Die Haltung und Dressur von exotischen Tieren in tschechischen Zirkussen könnte bald verboten werden. Dies gab das Landwirtschaftsministerium am Freitag in einer Stellungnahme bekannt. Das Ressort will dabei einer Petition von Tierschützern folgen, die rund 14.000 Menschen unterzeichnet haben. Die aktivisten argumentieren vor allem mit der Tierquälerei bei der Abrichtung und Haltung der Tiere. Zirkusbetreiber hatten den Vorschlag bereits als massiven Eingriff in das freie Unternehmertum bezeichnet.

Die Haltung von exotischen Tieren ist seit einiger Zeit ein Streitthema in Tschechien, und das nicht nur wegen der Frage von artgerechter Tierhaltung und Tierquälerei. In diesem Sommer waren beispielsweise Tiger aus privat betriebenen Zoos entflohen.