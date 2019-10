Minister Toman verurteilt Tiermisshandlung im Schlachthof Všetice

Aufgrund eines im Netz aufgetauchten Videos kursiert der begründete Verdacht, dass in einem mittelböhmischen Schlachthof Tiere misshandelt wurden. Landwirtschaftsminister Miroslav Toman (Sozialdemokraten) hat deshalb die Staatliche Veterinärbehörde angewiesen, ihn in dieser Angelegenheit detailliert zu informieren. Von Behördenchef Zbyněk Semerád erwarte er einen umfassenden Kontrollbericht und eine Darlegung darüber, welche Maßnahmen in dieser Sache unternommen wurden, sagte Toman.

Der Vorfall soll sich im Schlachthof des Dorfes Všetice unweit der Stadt Benešov / Beneschau ereignet haben. Wie der Geschäftsführer der Firma Jokoma, die den Schlachthof betreibt, bestätigte, stamme das Video aus dem dortigen Betrieb. Ihm zufolge handle es sich um ein Fehlverhalten Einzelner, nicht aber um die gängige Praxis. Agrarminister Toman verurteilte die Misshandlung der Tiere und kündigte an, dass der Staat die Kontrolle aller Schlachthöfe in Tschechien veranlassen werde.