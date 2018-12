Mindestens elf islamistische Kämpfer aus Tschechien registriert

Insgesamt elf Personen aus Tschechien wurden in den Jahren 2015 bis 2017 al Kämpfer in islamistischen Milizen registriert. Dies geht aus dem Jahresbericht des Inlandsgeheimdienstes BIS hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach waren darunter neun Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis in Tschechien, der Rest waren tschechische Staatsbürger.

Laut dem BIS reiste der Großteil der tschechischen Islamisten zum Kämpfen nach Syrien, vor allem in Diensten der Miliz Dschabhat Fath asch-Scham. Der Geheimdienst bestätigte, dass man nur bei wenigen der Extremisten den aktuellen Aufenthaltsort kenne.