Militärtechnik. Tschechien und die Slowakei planen Zusammenarbeit

Tschechien und die Slowakei wollen bei Ausschreibungen für Waffen und Rüstungsmaterial zusammenarbeiten. Zudem sind sie bereit, die Militärtechnik gegenseitig einzukaufen, die in den beiden Staaten hergestellt wird. Dies gaben die Regierungschefs Andrej Babiš und Peter Pellegrini nach der gemeinsamen Sitzung ihrer Regierungen am Montag in Košice / Kaschau bekannt.

Die Premierminister, Verteidigungsminister und Vertreter der Generalstäbe der Tschechischen und der Slowakischen Republik kommen im Oktober zusammen, um die Details zu klären, wie Babiš mitteilte.