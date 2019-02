Mildes Wetter lässt 77 Temperaturrekorde purzeln

Neue Temperaturrekorde für den 17. Februar wurden am Sonntag an 77 von insgesamt 151 Wetterstationen, die seit mindestens 30 Jahren in Betrieb sind, registriert. Am wärmsten war es in der Gemeinde Neumětely bei Beroun / Beraun (Mittelböhmen), wo das Quecksilber auf 17,3 Grad Celsius stieg. Damit wurde der bisherige Temperaturrekord von 14,5 Grad Celsius gebrochen, der 1974 gemessen wurde. Dies teilte das Tschechische Hydrometeorologische Institut mit.

Während des Tages seien die Temperaturen auf dem Großteil des Gebiets auf neun bis 13 Grad Celsius, örtlich auch über 15 Grad Celsius gestiegen, erklärten die Meteorologen. Mindestens 16 Grad Celsius wurden neben Neumětely auch an den Wetterstationen in Kašperské Hory / Bergreichenstein, Stříbro / Mies, Třebařov / Triebendorf, Jeseník / Freiwaldau und in České Budějovice / Budweis gemessen.