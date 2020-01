Milde Luft hat in Tschechien die Temperaturen am Freitag auf Frühlingswerte steigen lassen. Am wärmsten war es in der Nähe der nordböhmischen Stadt Most / Brüx, dort wurden 15,5 Grad Celsius gemessen.

An vielen Orten in Tschechien purzelten die Temperaturrekord für den 31. Januar. Insgesamt die Hälfte der über 150 Messstationen in Tschechien, die seit mindestens 30 Jahren in Betrieb sind, meldeten neue Spitzenwerte. So auch die Station im Prager Klementinum mit 14,5 Grad Celsius.