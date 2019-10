Mezzosopranistin Pecková nimmt am Projekt mit elektronischer Musik teil

Die tschechische Mezzosopranistin Dagmar Pecková hat eine CD aufgenommen, an der sie mit dem Komponisten elektronischer Musik Darek Král zusammengearbeitet hat. Král ließ sich in seinen Kompositionen durch Gemälde von Künstlern wie Edgar Degas, Claude Monet, Gustav Klimt und Egon Schiele inspirieren. Darüber informierte Vladan Drvota vom Label Supraphon am Mittwoch. Am Projekt beteiligten sich zudem Harfenistin Jana Boušková, Cellistin Zuzana Dostálová, Tenor Richard Samek und das Epoque Quartett.

Dagmar Pecková war einige Jahre Mitglied des Ensembles der Staatsoper in Berlin. Sie trat bisher unter anderem bei den Salzburger Festspielen, an der Bayerischen Staatsoper, am Staatstheater Stuttgart, in der Royal Opera House Covent Garden in London und der San Francisco Opera auf. Die Opernsängerin arbeitete mit namhaften Dirigenten wie Semjon Bytschkow, Kent Nagano und Jiří Bělohlávek zusammen Für die Titelrolle in Bizets Carmen wurde sie 1999 mit dem tschechischen Thalia-Theaterpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde vom Label Supraphon Gustav Mahlers Lied von der Erde herausgegeben, gesungen von Dagmar Pecková und Richard Samek.