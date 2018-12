Die Tschechen werden das Weihnachtsfest in diesem Jahr bei Plus-Graden und Regen feiern. Dies bestätigte das Tschechische hydrometeorologische Institut in seinem Ausblick auf die kommenden Wochen, die es am Wochenende vorstellte. Demnach soll es in den letzten Wochen des Jahres vergleichsweise warm bleiben, mit Abkühlung ist dann in der ersten Januar-Hälfte zu rechnen.

Zuletzt gab es in Tschechien im Jahr 2010 eine weiße Weihnacht.