Meteorlogen haben keine Hoffnung auf Weiße Weihnacht

In Tschechien wird es an den Weihnachtsfeiertagen voraussichtlich nicht schneien. Dies bestätigten Meteorlogen vom tschechischen Hydrometeorologischen Institut am Wochenende. Die Temperaturen in den folgenden Tagen sollen deutlich über dem Durchschnitt liegen, vereinzelt sind in der kommenden Woche bis zu 13 Grad Celsius möglich.

Mit Schnee kann man demnach erst nach den Weihnachtsfeiertagen rechnen. Laut den Meteorologen dürften die letzten Dezember- und ersten Januarwochen insgesamt wärmer werden als in den Vorjahren.