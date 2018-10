Merkel und Macron besuchen Prag – 100 Jahre Tschechoslowakei

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Freitag zu einem Kurzbesuch nach Prag. Anlass ist die Hundertjahrfeier der Ausrufung der unabhängigen Tschechoslowakei. Merkel kommt am Nachmittag mit ihrem tschechischen Kollegen Andrej Babiš (Ano) zu einem Mittagessen zusammen.

Am 28. Oktober 1918 hatte sich die Nationalversammlung in Prag von der österreichisch-ungarischen Monarchie losgesagt. Völkerrechtlich wurde dies mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain im September 1919 besiegelt. Zum 1. Januar 1993 löste sich die Tschechoslowakei auf in Tschechien und die Slowakei.

Der französische Präsident Emmanuel Macron stattet am Freitag beiden Nachfolgestaaten einen Besuch ab. In Prag kommt er mit Staatspräsident Miloš Zeman und Premier Andrej Babiš (zusammen). Es handelt sich um Macrons ersten offiziellen Besuch in Tschechien seit dessen Amtsantritt im Mai 2017.

US-Verteidigungsminister James Mattis und weitere Ehrengäste werden am Sonntag in Prag zu einer feierlichen Militärparade erwartet.