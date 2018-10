Merkel und Babiš wollen bei Lösung der Migration mit Afrika zusammenarbeiten

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, mit den Staaten Afrikas bei der Lösung der Migration nach Europa zusammenzuarbeiten. Sie erinnerten daran, dass die afrikanischen Länder wirtschaftlich unterstützt werden müssen, damit die dortigen Bewohner eine Perspektive haben. Das sagten Merkel und Babiš am Freitag nach dem Treffen in der Villa Kramář in Prag.

Das Treffen fand anlässlich der Hundertjahrfeier der Ausrufung der Tschechoslowakei statt. Die Bundeskanzlerin beglückwünschte die Tschechen. Sie brachte die Freude darüber zum Ausdruck, dass die beiden Länder durch freundschaftliche Beziehungen und gute wirtschaftliche Zusammenarbeit miteinander trotzdem verbunden sind, dass deren Vergangenheit kompliziert war.