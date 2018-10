Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Freitag nach Prag, um Gespräche mit dem tschechischen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zu führen. Sie treffen sich zum Mittagessen, wie Bundesregierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin sagt.

Anlass des Besuches ist die Erinnerung an den 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei.