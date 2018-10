Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag in Prag die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi als ungeheuerlich bezeichnet. Sie erinnerte daran, dass Deutschland die Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt hat. Merkel will über ein gemeinsames Vorgehen der EU zum Fall Khashoggi beraten.

Merkel ist am Freitag zu einem Kurzbesuch nach Prag gekommen. Anlass ist die Hundertjahrfeier der Ausrufung der unabhängigen Tschechoslowakei.