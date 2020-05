Menschen aus Český Těšín und Czeski Cieszyn protestieren erneut gegen Grenzschließung

400 Menschen aus dem Grenzgebiet haben am Sonntag im tschechischen Český Těšín und im direkt benachbarten polnischen Czeski Cieszyn erneut gegen die Grenzschließung protestiert. Sie forderten die Öffnung der wegen der Corona-Krise gesperrten Brücken über die Olsa (Olše), die beide Städte miteinander verbinden. Denn wegen der Regierungsmaßnahme, aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Staatsgrenze zu schließen, können sich Familienmitglieder, die auf beiden Seiten der Grenzorte leben, schon seit Wochen nicht mehr sehen.

Während die Tschechen offiziell wieder reisen können, erlauben es die polnischen Behörden ihren Bürgern nur in begründeten Fällen. Einer dieser Gründe ist beispielsweise der Weg zur Arbeit in Tschechien. Dazu müssen die polnischen Pendler allerdings beim Grenzübertritt eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers sowie einen negativen Test auf das Coronavirus vorweisen. Zudem ist die Zahl der Ausländer, die in Tschechien einreisen dürfen, begrenzt.

Für die polnischen Pendler kam zudem erschwerend hinzu, dass sie bei einer Rückkehr aus Tschechien sogleich für zwei Wochen in Quarantäne mussten. Das ändert sich am Montag. Ab dem 4. Mai wird diese Pflicht für sie aufgehoben.