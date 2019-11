Die Mendel-Universität in Brno / Brünn will in der Zukunft mit der Familie Liechtenstein intensiv zusammenarbeiten. Das sagten die Rektorin der Universität Danuše Nerudová und Alois von und zu Liechtenstein am Donnerstag.

Eine engere Zusammenarbeit wird nächste Woche mit einer zweitägigen Konferenz über eine nachhaltige Forstwirtschaft eröffnet. Der Rektorin zufolge können die Liechtensteins die Forscher zu Innovationen in der Forstwirtschaft inspirieren.