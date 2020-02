Mehrheit der Tschechen hält Ombudsmann für wichtig

Rund 70 Prozent der Tschechen halten den Posten des Ombudsmanns für wichtig. Die zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median, die am Samstag veröffentlicht wurde. Dabei bewerten vor allem Menschen mit Hochschulausbildung die Arbeit des Menschenrechtsbeauftragen als positiv.

Ende des Monats endet das Mandat von Ombudsfrau Anna Šabatová. Die Wahl eines Nachfolgers sorgte in den vergangenen Wochen jedoch für Diskussionen. So musste die bisherige Favoritin, die derzeitige Menschenrechtsbeauftragte der Regierung Helena Válková, von einer Kandidatur absehen. Es war nämlich Kritik laut geworden an der wissenschaftlichen Arbeit der Ex-Justizministerin zu Zeiten des Kommunismus.