In 54 Prozent der Restaurants in Tschechien ist auch das Rauchen von elektronischen Zigaretten verboten. Dies zeigt eine Umfrage im Auftrag einzelner Senatoren, deren Ergebnis am Samstag veröffentlicht wurde. Ein großer Teil der befragten Gastbetriebe erlaubt wiederum nur abends den Genuss der Tabak-Alternativen.

Seit 2017 gilt in Tschechien ein absolutes Rauchverbot für Gaststätten und öffentliche Einrichtungen. Elektronische Zigaretten sind davon aber eigentlich ausgenommen.