Mehrere Tausend Menschen fordern in Prag Rücktritt von Premier Babiš

Bei einer Kundgebung auf dem Altstädter Ring in Prag haben mehrere Tausend Menschen den Rücktritt von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) gefordert. Der Protest fand am Freitagnachmittag anlässlich des Gedenkens an die Samtene Revolution von 1989 statt. Zur Demonstration hatte die Bürgerinitiative Milion chvilek pro demokracii (Eine Million Momente für die Demokratie) aufgerufen.

Die Redner auf dem Podium erinnerten daran, dass die Polizei gegen den tschechischen Regierungschef ermittelt und die slowakische Stasi-Unterlagenbehörde ihm eine Mitarbeit beim früheren tschechoslowakischen Geheimdienst StB vorwirft. Die Ermittlungen gegen Babiš betreffen möglichen Betrug bei der Annahme von EU-Geldern im Fall des Wellness-Ressorts „Storchennest“.