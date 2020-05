Mehr Grenzöffnungen in Südböhmen sollen Autokolonnen vermeiden

Die Zahl der geöffneten Grenzübergänge in Südböhmen hat sich am Dienstag von vier auf zehn erhöht. Damit soll nach Möglichkeit vermieden werden, dass sich lange Autokolonnen an den Übergängen bilden. Die Straßenmärkte im nordböhmischen Grenzort Petrovice sind auf einen Ansturm von deutschen Kunden eingestellt, doch bisher ist dieser ausgeblieben. An den Grenzübergangspunkten zu Tschechien stehen Soldaten und Polizisten.

Ab Dienstag ist es möglich, die Grenze an bestimmten Punkten ohne zeitliche Begrenzung zu überschreiten. Nach Angaben des Innenministeriums ist es jedoch weiterhin obligatorisch, bei der Einreise in die Tschechische Republik einen negativen Test auf den Covid-19-Erreger nachzuweisen.