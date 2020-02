Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres in Tschechien

Vogel des Jahres 2020 in Tschechien ist die Mehlschwalbe. Über die Vergabe dieses Titels hat die Tschechische Gesellschaft für Ornithologie (ČSO) entschieden. Damit möchten die Experten auf den Verlust eines geeigneten Lebensraums für Vögel aufgrund von Bauvorgängen aufmerksam machen, durch die Nistplätze eingeschränkt würden, heißt es. Im vergangenen Jahr war die Turteltaube Vogel des Jahres.

Die Mehlschwalbe hält sich in fast ganz Europa vor allem in bebauten Gegenden auf. Sie wird deshalb auch Stadtschwalbe oder Kirchenschwalbe genannt. Mehlschwalben sind ausgeprägte Zugvögel. Sie überwintern in der Regel in Afrika.