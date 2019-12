Medienkünstler Bohuslav Woody Vašulka ist tot

Der renommierte Medienkünstler tschechischer Herkunft, Bohuslav Woody Vašulka, ist am Donnerstag in Santa Fe in den USA im Alter von 82 Jahren ist gestorben. Dies bestätigte der Vorsitzende des Vereins „Vašulka Kitchen Brno“, Tomáš Ruller, am Sonntag gegenüber der Presseagentur ČTK. Vašulka gilt als Mitbegründer der elektronischen audiovisuellen Kunst und der Videokunst.

Bohuslav Vašulka wurde 1937 in Brno / Brünn geboren. Nach den Studien in der Tschechoslowakei zog er Mitte der 1960er Jahre mit seiner Frau, der isländischen Violinistin Steina Vašulka, nach New York. Das Ehepaar experimentierte mit dem künstlerischen Potential audiovisueller Medien und mit Möglichkeiten einer Interaktion zwischen Mensch und Technologie. Zusammen mit Andrea Manick eröffneten Woody und Steina Vasulka 1971 das renommierte alternative Zentrum für Videokunst, Musik und Performance The Kitchen in der ehemaligen Küche des Mercer Art Center in Greenwich Village. Später wirkten sie als Professoren am Medienzentrum der State University of New York.