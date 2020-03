Medien: Verteidigungsminister will mehr Macht für Regierung und Premier

Das Veteidigungsministerium hat den Vorwurf der Medien, die Rolle des Parlaments in Krisenzeiten einschränken zu wollen, am Dienstag zurückgewiesen. Man habe die Regierung nur über Empfehlungen einer Expertengruppe informiert, teilte ein Sprecher des Ressorts mit. Diese habe sich seit 2015 mit Möglichkeiten zur Lösung von Krisensituationen beschäftigt, hieß es weiter. Laut Berichten der Nachrichtenserver Aktuálně.cz und Respekt vom Montag will Verteidigungsminister Lubomír Metnar umfangreiche Machtbefugnisse für die Regierung und den Premier in Krisenzeiten durchsetzen. Der Minister habe entsprechende Dokumente dem Kabinett vorgelegt, wurde berichtet.

Demzufolge sollen im Fall, dass das Parlament nicht aktionfähig ist, alle Entscheidungsrechte der Regierung zukommen. Sollte auch die Regierung nicht funktionieren, würde allein der Premierminister Entscheidungen treffen. In unverzüglichen Krisensituationen könnte allein die Regierung den Notstand ausrufen, wobei das Parlament diesen erst rückgängig bestätigen würde, heißt es in dem Entwurf.

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) sagte am Montag gegenüber Aktuálně.cz und Respekt, er wisse über die Initiative des Verteidigungsministers nicht. Die Regierung werde sich damit nicht befassen, so Babiš.