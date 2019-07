Medien: Tschechische Armee wird immer älter

Die tschechische Armee hat zunehmend mit einem immer höheren Altersdurchschnitt zu kämpfen. Im Schnitt ist ein Soldat in Tschechien 37 Jahre alt, wie das Nachrichtenportal novinky.cz am Montag berichtete. In der Nato ist Tschechien damit auf dem zweiten Platz hinter Belgien. Dort beträgt das Durchschnittsalter von Armeeangehörigen 40 Jahre.

Die Armeeführung hat deshalb eine Modernisierung von Bewerbungsverfahren versprochen. In Zukunft soll man eine Anmeldung zum Dienst online einreichen können und man wolle mehr Werbung in sozialen Netzwerken schalten, so eine Sprecherin des Generalstabs gegenüber novinky.cz.