Medien: Babiš-Sohn wegen Causa Storchennest auf Krim festgehalten

Laut dem Nachrichtenportal Seznam Zpravy soll der älteste Sohn von Premier Andrej Babiš wegen dem Betrugsfall „Storchennest“ auf der Krim festgehalten worden sein. Seznam Zpravy veröffentlichte am Dienstag ein Interview mit Andrej Babiš junior, der derzeit bei seiner Mutter in der Schweiz lebt. Demnach soll Babišs Sohn von einem Mitarbeiter seines Vaters vor die Wahl gestellt worden sein, entweder in eine Psychiatrie eingewiesen zu werden oder zu verschwinden, worauf er auf die Krim gebracht worden sein soll. So sollte er im Falle „Storchennest“ aus dem Blickfeld tschechischer Ermittler verschwinden. Andrej Babiš junior leidet seit längerem an psychischen Problemen.

Babiš selbst wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme zurück. Sein Sohn sei psychisch krank und brauche fortwährende Betreuung, so der Premier. Tschechien habe er aus freien Stücken verlassen. Politiker der konservativen Opposition fordern wegen der neuen Details eine Vertrauensabstimmung gegen die Regierung Babiš.

Andrej Babiš junior ist gemeinsam mit seinem Vater beschuldigt, in die Betrugsaffäre um das Luxus-Ressort „Storchennest“ verwickelt zu sein. In das Objekt sollen widerrechtlich EU-Fördergelder für kleine und mittelständische Unternehmen geflossen sein.