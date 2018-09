Medevac: Tschechische Ärzte helfen Flüchtlingen in Jordanien

Drei tschechische Chirurgen sind am Mittwoch in Jordanien gelandet, bis 29. September sollen sie dort syrische Flüchtlinge sowie sozial schwache Einheimische operieren. Insgesamt 20 plastisch-rekonstruktive Eingriffe seien geplant, teilte das tschechische Innenministerium mit. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere tschechische Arztmissionen in dem Nahostland erfolgen.

Tschechien beteiligt sich seit 1993 am sogenannten Medevac-Programm. Seit 2013 fliegen die Ärzte auch nach Jordanien. Dort konnten seitdem schon 1800 Patienten operiert werden.