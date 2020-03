Maximal zwei Menschen dürfen zusammen draußen sein

Seit Dienstag kann man sich in Tschechien nur noch maximal zu zweit draußen bewegen. Dies geht aus einer Sondermaßnahme des Gesundheitsministeriums hervor, das die bereits zuvor geltende Ausgangsbeschränkung verlängerte und erweiterte. Das Ministerium informierte darüber jedoch erst am Mittwoch in einem Pressebericht.

Die Ausnahme gilt für die Mitglieder eines Haushalts, die Teilnehmer von Begräbnissen oder Menschen, die ihren Beruf oder ihre unternehmerische Tätigkeit ausüben. Das Gesundheitsministerium ordnete neu den Menschen an, wenn es möglich ist, einen Zwei-Meter-Abstand von den anderen einzuhalten.