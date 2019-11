Maut-Umstellung: Tschechischer Verkehrsminister appelliert an deutsche Spediteure

Verkehrsminister Vladimír Kremlík (parteilos) hat an die deutschen Spediteure appelliert, sich rechtzeitig für die neue tschechische Lkw-Maut zu registrieren. Die Umstellung von Mikrowellen- auf Satelliten-gestütztes System erfolgt am 1. Dezember. Würden sich die Lastwagenfahrer nicht rechtzeitig anmelden, drohten lange Staus an den Grenzen, sagte Kremlík bei einem Gespräch mit seinem bayerischen Amtskollegen Hans Reichhart (CSU) in Prag.

Reichhart sagte, er werde die Aufforderung an die Firmen in Bayern weiterleiten. Aktuellen Daten zufolge haben sich bisher nur 17 Prozent von geschätzt 28.000 deutschen Lkws für die Maut registriert.