Maut-Umstellung: CzechToll erweitert Kapazitäten von Registrierstellen

Der neue Betreiber der Lkw-Maut in Tschechien, Czech Toll, will die Kapazitäten der Registrierstellen für das neue System erweitern. Dies gaben Vertreter des Unternehmens am Donnerstag bekannt. So sollen Staus an kritischen Verkehrsknotenpunkten vermieden werden. CzechToll setzt dabei zudem auf mobile Registrierstellen.

Das neue sattelitengestützte Lkw-Mautsystem soll am 1. Dezember anlaufen. Bisher verläuft die Registrierung jedoch schleppend. Deshalb werden zum Stichtag massive Verkehrsbehinderungen an Autobahnauffahrten und an den Grenzen erwartet.