Mathematik wird wohl erst ab 2021 Pflichtfach bei Abiturprüfung

Die Einführung der pflichtigen Abiturprüfung in Mathematik verschiebt sich wohl noch um ein weiteres Jahr. Nach neuestem Erkenntnisstand wird Mathe im Schuljahr 2021/22 in die Abi-Prüfung eingebaut, sagte Bildungsminister Robert Plaga (Ano) am Sonntag im Tschechischen Fernsehen (ČT). Ursprünglich war dieser Schritt für das Schuljahr 2020/21 geplant. Eine Entscheidung werde bald fallen, ergänzte Plaga vor dem Fernsehpublikum. Bis Ende Februar wolle er dazu auch eine Novelle zum Schulgesetz vorlegen, in der die Kapitel zum Staatsabitur ausgegliedert werden. Das neue Gesetz soll sich auf alle Schulen beziehen und somit allgemeiner verfasst werden, so der Minister.

Bisher ist Mathematik kein Pflichtfach bei der Abiturprüfung. Anstatt Analysis und Geometrie können die Abiturienten auch eine Fremdsprache als Fach wählen. Für Mathe entscheidet sich in der Regel nur ein Fünftel aller Prüflinge. Das Fach gilt als unbeliebt, weil die Durchfallquote ziemlich hoch ist.