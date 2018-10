Massive Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergabe im Prager Krankenhaus Na Bulovce

Ein Audit des Gesundheitsministeriums im Prager Universitätsklinikum Na Bulovce hat massive Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe ans Licht gebracht. Darüber berichtete das Tschechische Fernsehen am Montag. Demnach sind Aufträge im Wert von 800 Millionen Kronen (31 Millionen Euro) ohne öffentliche Ausschreibung vergeben worden.

Durch das Audit bestätigen sich laut dem Gesundheitsressort frühere Anschuldigungen an die ehemalige Krankenhausleitung. Die ehemalige Chefin der Klinik, Andrea Vrbovská, wurde in diesem Jahr wegen Korruption abberufen. Mit jährlich 50.000 behandelten Patienten ist das Krankenhaus eines der größten in der tschechischen Hauptstadt.