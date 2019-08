Massaker in den USA: Zeman kondoliert Trump

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman hat seinem US-Amtskollegen Donald Trump wegen der Massenschießereien in Texas und Ohio sein Beileid ausgedrückt. Es seien brutale Tötungen gewesen, ein Massenmord, so Zeman in dem Schreiben. Auch der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) betonte sein Mitgefühl für die Angehörigen der Opfer.

Zunächst wurden im texanischen El Paso 20 Menschen in einem Einkaufszentrum von einem Amokschützen getötet. Am frühen Sonntagmorgen kam es schließlich zu einer Schießerei in Dayton, Ohio, wobei neun Menschen ihr Leben verloren.