Maschinenbaumesse in Brünn steht im Zeichen der Digitalisierung

In Brno / Brünn wird am Montag die 61. Internationale Maschinenbaumesse eröffnet. An der größten Industrieschau in Tschechien nehmen in diesem Jahr 1660 Firmen aus 30 Ländern teil. Ausländische Unternehmen stellen in etwa die Hälfte der Teilnehmer, die größten internationalen Aussteller sind Deutschland und die Slowakei. Doch auch China ist mit 97 Firmen stark vertreten.

Hauptthema der traditionellen Leistungsschau ist die Digitalisierung der Industrie. Im Pavillon A wird dazu eigens eine Ausstellung über die digitalisierte Fabrik zu sehen sein. An dieser Exposition beteiligten sich mehr als 20 Firmen.